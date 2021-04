Żołnierze będą trenować tankowanie w powietrzu na zestawach VR

Żołnierze amerykańskiego wojska będą trenować operację uzupełniania paliwa na specjalnych zestawach VR. Wirtualna rzeczywistość ma ich przygotować do tej operacji.

Zdjęcie B-52 otrzyma nowy symulator w VR /AFP

Manewrowanie ociężałym bombowcem B-52 może być trudne w każdych warunkach. Konstrukcje te są stare - pochodzą z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Steruje się nimi powoli i trudno. Poziom zaawansowania rośnie podczas uzupełniania paliwa. Niektórzy piloci mówią, że pocą się wtedy ze stresu.

Lotnicy, którzy dokonują tankowania w powietrzu muszą nauczyć się robić to dobrze. Nowy symulator wojska amerykańskiego wykorzysta technologię wirtualnej rzeczywistości, aby przyspieszyć proces szkolenia oraz symulacji opisywanego zdarzenia. W przeciwieństwie do już istniejącego symulatora B-52, nowa konstrukcja może fizycznie poruszać się, aby symulować ruchy samolotu. Wszystko to po to, aby szybciej i sprawniej uczyć pilotów tankowania w powietrzu.

Prototyp nowego symulatora oraz wszystkich niezbędnych systemów ma być gotowy przed końcem lata 2022. I chociaż B-52 jest już stary, to Siły Powietrzne mają dobry powód, aby szkolić pilotów do tankowania bombowca w trakcie lotu. Jedna z konstrukcji będzie bowiem latała do 2050 roku.

