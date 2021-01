Znany rosyjski pilot: Su-57 może wygrać z F-35

Były rosyjski pilot testowy Magomied Tołbojew, w rozmowie z rosyjską agencją TASS, powiedział dziennikarzom, iż rosyjski myśliwiec piątek generacji mógłby skutecznie pokonać samolot F-35 w pojedynku typu „jeden na jeden”.

Zdjęcie Su-57 miałby być lepszy od F-35? Tak twierdzi legendarny rosyjski pilot /123RF/PICSEL

Sukhoi Su-57 miałby mieć możliwość wygrania z myśliwcem F-35 podczas pojedynku jeden na jeden. Magomed Tolboyev powiedział, iż Su-57 z łatwością zabije F-35, jeśli obie konstrukcje będą zmuszone do walki. F-35 ma według byłego, rosyjskiego pilota testowego nie być zdolnym do tak agresywnego manewrowania. To, co jest jednak przewagą amerykańskiego myśliwca, to elektronika znajdująca się na pokładzie. Tołbojewsprzeciwia się jednak wszelakiej elektronice w kokpicie, która jego zdaniem może zostać zagłuszona nawet przez rozbłyski słoneczne.

Tołbojew scharakteryzował także Su-57 jako genialny samolot, podkreślając jednak, że czasy walki jeden na jeden minęły praktycznie bezpowrotnie.

"Dzisiaj nie walczysz już jeden na jednego - wszystko zależy od twojego wsparcia. Obecnie istnieje wojna elektroniczna. To jest nie są sparingi w powietrzu, a kompleksowe podejście do kwestii taktycznych" - przekazał rosyjski pilot.

Eksperci wojskowi sceptycznie odnieśli się do słów Tołbojewa twierdząc, że myśliwiec F-35 jest w stanie wykrywać przeciwników z dużej odległości, a także omijać wrogie radary, pozostając nieuchwytnym.

Zdjęcie F-35 / AFP

Kluczem do strategii myśliwca Lightning III jest jego niewidzialność, która musi chronić samolot przed ciekawskimi spojrzeniami rosyjskich radarów, zanim zdadzą sobie sprawę, że znajdują się w ogrniu amerykańskich pocisków.

Warto przypomnieć, że polskie siły powietrzne zdecydowały się na zakup samolotów F-35 od Amerykanów. Wartość umowy wynosi w tym przypadku około 4,6 miliarda dolarów, a jej celem jest dostarczenie do polski około 32 samolotów F-35A wraz z pakietem szkoleniowym oraz logistycznym.

Magomied Tołbojew to rosyjski pilot-oblatywacz, został odznaczony tytułem Bohatera Federacji Rosyjskiej. W tym miesiącu legendarny pilot testowy obchodzi swoje 70. urodziny.