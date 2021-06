Nowy szef programu lotniczego Lockheed Martin neguje informacje o zmniejszonym popycie na amerykańskie myśliwce F-35 Joint Strike. Jego zdaniem zainteresowanie myśliwcami pozostaje wysokie, a firma nie zaobserwowała żadnych zmian w ilości przetargów.

Zdjęcie F-35 / Bai Xuefei / East News

W ostatnim czasie głośno było na temat nowoczesnych myśliwców wielozadaniowych piątej generacji zbudowanych przez korporację Lockheed Martin. Jak wynikało z analizy przeprowadzonej przez Komisję ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, koszty utrzymania wspomnianych maszyn potrafią być wysokie.

Dane te kłócą się z podstawowymi założeniami całego projektu myśliwca. Początkowo F-35 miał być tanim rozwiązaniem, łatwym zarówno w produkcji jak i utrzymaniu. Do tej pory jednak całkowity koszt programu mógł wynieść nawet ok. 1,7 biliona dolarów po uwzględnieniu wszystkich kosztów rozwoju, zaopatrzenia i utrzymania. Co więcej - według większości przeprowadzanych analiz, koszty utrzymania floty F-35 w ostatnich siedmiu latach zamiast spadać, rosną.

Całość rzecz jasna rzutuje na popyt myśliwca i zmniejszone zainteresowanie ogłoszonymi przetargami na jego zakup. Sytuację stara się jednak uspokoić nowa szefowa programu lotniczego Lockheed Martin - Bridget Lauderdale.

Twierdzi ona, że pomimo problemów, firma nie zaobserwowała zmniejszenia zainteresowania. Co więcej, myśliwce F-35 mogą okazać się czarnym koniem w nadchodzących przetargach na samoloty bojowe w Kanadzie, Szwajcarii i Finlandii. Marka Lockheed jest przekonana, że F-35 będzie trudnym do pokonania faworytem w tej konkurencji.

Na zakończenie, Lauderdale podkreśliła, że plotki o problemach z samolotem są mocno przesadzone, a sam odrzutowiec nie tylko świetnie spełnia swoje zadanie, ale dodatkowo właściwie sam się sprzedaje.