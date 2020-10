Wyrzutnia dronów-samobójców - nowa broń Chińczyków

Chińska Akademia Elektroniki i Technologii Informacyjnych opublikowała film, który przedstawia nową, przerażającą broń.

Zdjęcie Wyrzutnia dronów chińskiego wojska /YouTube

Chińczycy zaczęli rozwijać zupełnie nowy rodzaj broni, który opiera się o konstrukcje bezzałogowe, czyli po prostu drony. Całość działa w oparciu o ciężarówkę, która jest w stanie wystrzelić w powietrze rój wybuchowych dronów. Udostępniony film pokazuje również, iż drony są zdalnie kierowane z urządzenia podobnego do tabletu. Jeden z pracowników Armii-Ludowo Wyzwoleńczej w anonimowym przekazie dla South China Morning Post przekazał, iż ciężarówka z wyrzutnią dronów została oddana do użytku w ramach rządowej strategii wojskowo cywilnej zakładającej wykorzystanie bezzałogowych pojazdów.

Cała konstrukcja jest jeszcze w trakcie rozwoju, a niektóre problemy techniczne nie zostały rozwiązane przez Chińczyków. Jednym z kluczowych problemów jest sposób komunikacji i sposób, w jaki można powstrzymać całą maszynę przed działaniem. Wojsko odkryło, iż algorytmy sztucznej inteligencji, które obsługują rój dronów działają zbyt wolno. W międzyczasie, The Times poinformował, iż drony są przeznaczone do atakowania żołnierzy, czołgów oraz innych pojazdów opancerzonych. To nie pierwszy raz, kiedy CAEIT przeprowadza tego typu testy.

Zdjęcie Po wystrzeleniu drona / YouTube

South China Morning Post twierdzi, iż bezzałogowe statki powietrzne wystrzeliwane przez Chińczyków wydają się podobne do CH-901, pierwszego w Chinach taktycznego drona szturmowego, który waży 9 kilogramów i posiada 1,2 metra długości. Cała konstrukcja może latać z prędkością 150 km/h.

Wideo youtube

Cały dron może także latać około 120 minut w powietrzu przed detonacją. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, do czego mają służyć nowe drony Chińczyków i czy inne kraje powinny już zacząć się martwić. Tego typu konstrukcję, szczególnie w dużym skupisku mogą jednak zredefiniować walkę powietrzną.