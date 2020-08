Siły Powietrzne USA wydrukowało w 3D pierwszą, metalową część silnika odrzutowego.

Zdjęcie Siły Powietrzne USA drukują w 3D /AFP

Siły Powietrzne USA wydrukowały w 3D część silnika odrzutowego, która ma przyczynić się do ulepszenia konstrukcji bombowca B-52 Stratofortress, pozwalając samolotowi latać dłużej - do czasu zamontowania nowych silników. Wojsko USA lubi ulepszać swoje sprzęty w ten sposób, jednocześnie mając pewność, iż nie wygeneruje potencjalnie katastrofalnych rezultatów. Wydrukowana przez inżynierów część to uszczelka przeciwoblodzeniowa do silnika turbowentylatorowego Pratt & Whitney TF33-P103. Wszystko to dlatego, iż producent... nie był w stanie dostarczyć części zamiennej.

B-52 Stratofortress jest obecnie napędzany przez cztery silniki.

Siły Powietrzne USA pozostają liderem w drukowaniu 3D w kontekście części zamiennych. Spora liczba samolotów oraz innych konstrukcji starzeje się, a producenci nie zapewniają już do nich części zamiennych. Tak było ze wspomnianym silnikiem Pratt & Whitney TF33-P103, który został wynaleziony w 1958 roku.

To może być szansa na znacznie uproszczenie problemów z zaopatrzeniem.