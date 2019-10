​Wojsko USA rezygnuje z 8-calowych dyskietek

Amerykańskie lotnictwo odpowiedzialne za bieżącą obsługę międzykontynentalnych pocisków balistycznych wreszcie zrezygnowało z 8-calowych, wielkich dyskietek pochodzących jeszcze z lat 70. Co je zastąpi?

Zdjęcie Minuteman II wystrzelony z bazy w Vandenberg i 8-calowa dyskietka (źródło: Wikipedia) /AFP

Systemy mające kontrolować pociski takie jak Minuteman, dzisiaj uzbrojone w trzy głowice termojądrowe, były stworzone z myślą o funkcjonowaniu przez wiele lat. Słuszne założenie, biorąc pod uwagę potencjalne następstwa wojny nuklearnej, w tym brak możliwości unowocześnienia systemów po tym, jak ludzkość zostanie zmuszona do opuszczenia powierzchni globu.

Po zakończeniu zimnej wojny Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych mają w dyżurze bojowym około 450 pocisków Minuteman, a całym systemem arsenałem zarządza system o nazwie - Strategic Automated Command and Control System (SACCS). Powstała w latach 70. Infrastruktura opiera się na komputerach IBM Series/1 i dyskietach 8-calowych. Ten drugi element, dyskietki które pamiętają tylko najbardziej zagorzali fani retrokomputerów oraz wiekowi użytkownicy terminalów sprzed lat, został odesłany na emeryturę.

"Stary, ale jary"

"Zwykłem żartował, że to najstarszy system IT w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ale jego wiek gwarantuje nam bezpieczeństwo" - powiedział w rozmowie z serwisem C4isrnet ppłk. Jason Rossi z US Air Force. Amerykanie podjęli decyzję o zastąpieniu wielkich dyskietek innym nośnikiem, ale SACCS nadal będzie oparty na wiekowych komputerach IBM-u. "Nie zhakujesz czegoś, co nie na adresu IP. To naprawdę wyjątkowy system - jest stary, ale jary" - dodał ppłk. Rossi.

W rzeczywistości wiadomo, co wielokrotnie podawały branżowe media, że Siły Powietrzne pracowały nad modernizacją całego systemu, ale projekt był wielokrotnie przekładany. Powody? Nie tylko kwestie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim problemu budżetowe. Ogromna operacja pochłonęłaby miliardy, a w dobie nuklearnego rozbrojenia, postanowiono pozostać przy tym, co sprawdzone.

Zdjęcie Dyskietki: 8-calowa, 5,25-calowa i 3,5-calowa, Fot. George Chernilevsky / Wikipedia





Co zastąpi dyskietki?

A dlaczego zmieniono same dyskietki? Był to nośnik, który mógł nie sprawdzić się w krytycznej sytuacji ze względu na problemy z odczytem danych. Zajmujący się SACCS musieli pamiętać o regularnej wymianie dyskietek. Dodatkowo nowe nośniki można zaszyfrować w bardziej zaawansowany sposób. Co zastąpi dyskietki? Nośnik oparty na technologii solid state drive, tej samej, która jest wykorzystywana do produkcji dysków SSD. Więcej szczegółów wojsko nie ujawniło.

Liczy się każda dioda

Artykuł z serwisu C4isrnet w fascynujący sposób opisuje, jak dzisiejsi wojskowi informatycy, przygotowani do pracy z zupełnie innymi maszynami i systemami, muszą przestawić się i operować na starych urządzeniach. US Air Force powołało do życia specjalną komórkę nieustannie modyfikującą oprogramowanie na jakim pracuje SACCS w obrębach dostępnej infrastruktury.

Jednocześnie na miejscu nadal pracują technicy pamiętający czasy świetności pocisków Minuteman. Elementy wykorzystywane do naprawy komputerów i pozostałych urządzeń muszą odpowiadać specyfikacją tym z epoki. Wszystko, co można było wymienić bez naruszenia całego systemu, zostało wymienione na nowsze komponenty. "Ludzie tutaj zapamiętali wszystko - gdzie umieścić odpowiednią diodę czy tranzystor" - opowiada z szacunkiem ppłk. Rossi. "Od razu widzą, co nie będzie działało" - dodaje.