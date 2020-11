Wojsko USA bada technologię czytania w myślach

Nowe badanie finansowane przez Biuro Badawcze Armi USA z powodzeniem oddzieliło sygnały mózgowe, które wpływają na działanie ludzi. W ten sposób armia USA chce niejako „czytać w myślach”.

Nowe badania są częścią szerszych planów neuronaukowych armii amerykańskiej, które ostatecznie mogą doprowadzić do komunikowania się żołnierzy między sobą tylko za pośrednictwem fal mózgowych. Army Research Office zobowiązało się do wydania 6,25 miliona dolarów na projekt badawczy związany z analizowaniem sygnałów mózgowych - finansowanie będzie trwało około pięciu lat. Jak to często bywa, najnowsze technologie są opracowywane najpierw przez wojsko, na wiele lat przed tym zanim trafią na rynek konsumencki.

Oczywiście badania prowadzone przez ARO nie gwarantują, iż w najbliższym czasie zobaczymy ich wymierne rezultaty. Żołnierze rozmawiający ze sobą przy pomocy sygnałów mózgowych to póki co fikcja, jednak odkrycia dokonane przez armię USA mogą przyczynić się do usprawnienia innych technologii. Pokazuje to także, jak interfejsy działające na zasadzie mózg-komputer mogą usprawnić nasze życie.

Po najnowszych badaniach, neuronaukowcy z Aro twierdzą, iż nauczyli się dekodować oraz oddzielać sygnały neuronowe, które odpowiadają za zachowanie człowieka oraz te, które odpowiadają za komunikacje. To swoisty sposób rozłożenia aktywności ludzkiego mózgu na czynniki pierwsze. Naukowcy zwracają uwagę, iż nie tylko mierzą sygnały, ale również je interpretują.

Następnym krokiem według naukowców ma być rozszyfrowanie innych sygnałów mózgowych tak, aby komputer mógł je przetworzyć oraz odpowiednio na nie zareagować.