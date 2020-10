Brytyjskie wojsko rozwija nowego drona, który będzie wykorzystywał konkretną broń na swojej obudowie. W tym przypadku schodzi o dwulufową konstrukcję.

Zdjęcie Wiielka Brytania rozwija nowego drona (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Nowy dron rozwijany przez Brytyjczyków jest w stanie identyfikować cele przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Cała konstrukcja może nawet latać w zamkniętych pomieszczeniach. I to jeszcze nie wszystko. Bezzałogowy statek powietrzny rozwijany przez Wielką Brytanię może wkrótce zostać ulepszony o dodatkowe rakiety, z których będzie można skorzystać podczas walki.

Nowy dron został stworzony do użytkowania w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Cała konstrukcja ma zapewnić komandosom nowe spojrzenie na obszary operacyjne i zwiększyć ich bezpieczeństwo podczas pracy. Według The Times, komandosi w Afganistanie odnieśli wiele obrażeń podczas misji wywiadowczych. Nowy dron Brytyjczyków ma nie dopuścić do takich sytuacji.

Cała konstrukcja do działania korzysta z sześciu wirników, które obracają się względem siebie.

Zdjęcie Zdjęcie drona umieszczone w publikacji The Times / materiał zewnętrzny

Informacja o rozwoju nowego drona przez Brytyjczyków pojawia się chwilę po tym, jak USA ogłosiło stworzenie konstrukcji drona pozwalającego na autonomiczną pracę oraz jego odzyskanie z powietrza.