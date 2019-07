Rząd Wielkiej Brytanii rozwija specjalną broń laserową i radiową. Według rządzących, dzięki wykorzystaniu nowych technologii ma ona zrewolucjonizować pole bitwy.

Zdjęcie Wielka Brytania opracowuje nową broń laserową /123RF/PICSEL

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, iż rozwija zupełnie nową broń, która opiera się laser korzystający z dużej energii. Systemy broni laserowej mają wykorzystywać do działania wysokoenergetyczne wiązki światła - wszystko to po to, aby namierzyć cel oraz skierować całą moc w jego kierunku. Moc broni będzie na tyle duże, iż będzie ona w stanie bezproblemowo zniszczyć drony oraz pociski balistyczne. Dodatkowo, laser rozwijany przez Brytyjczyków będzie mógł pomóc w unieszkodliwieniu komputerów oraz elementów elektronicznych za pomocą zakłóceń radiowych.

Ministerstwo chce zbadać potencjał samej technologii oraz przyspieszyć jej wprowadzenie na pole bitwy oraz do generalnego użytkowania. Próby systemów laserowych DEW mają odbyć się w okolicach 2023 roku. W późniejszym okresie zostaną one zaimplementowane bezpośrednio na pojazdach wojskowych oraz okrętach Royal Navy. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zwraca uwagę, że przeprowadzane testy mają na celu powiększyć zrozumienie możliwości DEW. Rządzący chcą także, aby cały system działał w granicach swoich możliwości, w każdych warunkach.

Penny Mordaunt, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych stwierdziła, iż technologie laserowe oraz radiowe mają potencjał do zrewolucjonizowania pola bitwy oferując siłom zbrojnym potężne i jednocześnie opłacalne w wykorzystaniu systemy uzbrojenia.

System DEW od Wielkiej Brytanii nie jest pierwszym tego typu projektem. Kolejnym z nich jest Dragonfire (LDEW), który wykorzystuje wiele wiązek laserowych jednocześnie - ta technologia ma zostać sprawdzona jeszcze na przestrzeni 2019 roku. Dokładnie dwa lata temu, w 2017 roku Wielka Brytania zainwestowała 30 milionów funtów w prototyp lasera, który może być podstawą do budowy bardziej wydajnego systemu.

Jest duża szansa, że na przestrzeni najbliższych lat kolejne kraje dołączą do wyścigu na stworzenie możliwie najbardziej efektywnej broni laserowej i radiowej.