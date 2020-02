Dzięki uczeniu maszynowemu, armia USA może wykorzystać ulepszoną technologię rozpoznawania twarzy. Jej zasięg jest imponujący.

Zdjęcie USA opracowuje nową technologię rozpoznawania twarzy /123RF/PICSEL

Według New Scientist, wojsko Stanów Zjednoczonych finansuje stworzenie przenośnego urządzenia do rozpoznawania twarzy, które będzie w stanie identyfikować osoby z odległości do 1 kilometra. Żadna obecnie dostępna technologia nie działa w tak zaawansowany sposób. Projekt został oznaczony jako Advanced Tactical Facial Recognition at a Distance Technology. Nie wiadomo jednak, kiedy ujrzy on światło dzienne.

Reklama

Projekt zakłada stworzenie technologii, która będzie mogła zostać zaimplementowana do "użytkowania ręcznego". Amerykanie chcieliby także móc skorzystać z niej przy pomocy dronów.

Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie to wszystko się stanie.

Zdjęcie Z nową technologią drony będą jeszcze bardziej niebezpieczne / 123RF/PICSEL