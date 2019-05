Automatyzacja miejsc pracy wydaje się nieunikniona, lecz dokładnie to samo można powiedzieć o przyszłych wojnach. Światowe mocarstwa bardzo chętnie korzystają z najnowszych osiągnięć w dziedzinie informatyki i militaryzują je. Przykładem niech będą prace nad sztuczną inteligencją, która zautomatyzuje walki powietrzne.

Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA) prowadzi program o nazwie Air Combat Evolution (ACE), który zakłada wykorzystanie sztucznej inteligencji do celów militarnych. Mówiąc dokładniej, agencja chce wprowadzić algorytmy na pokłady bezzałogowych myśliwców.

DARPA porównuje trenowanie sztucznej inteligencji do szkolenia pilotów. Dlatego algorytmy będą w pierwszej kolejności uczyć się wszystkich podstaw. W grę wchodzą więc takie czynności, jak start myśliwca, wzbicie się w powietrze, nawigowanie oraz lądowanie. Następnie sztuczna inteligencja będzie uczyć się wykonywania różnych manewrów w powietrzu. Specjaliści dostarczą jej również wszystkich praw, które opisują obsługę myśliwców i metody prowadzenia walki w powietrzu.



Odpowiednio przygotowany algorytm będzie następnie przechodził przez liczne testy. Początkowo będą to tylko symulacje komputerowe - z czasem DARPA przejdzie do praktycznych testów z udziałem prawdziwych myśliwców. Działania podejmowane przez sztuczną inteligencję będą wtedy nadzorowane przez instruktorów.

DARPA wskazuje, że celem programu ACE jest opracowanie algorytmu, który będzie można instalować na pokładzie bezzałogowych myśliwców, a maszyny te będą blisko współpracować z innymi myśliwcami, obsługiwanymi przez pilotów. Autonomiczne samoloty będą udzielać różnego rodzaju wsparcia, a agencja nie wyklucza, że będą też angażować się w bitwy w powietrzu i eliminować maszyny wroga.