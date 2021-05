USA testują kolejny samolot wspierany sztuczną inteligencją

Siły Powietrzne USA zrobiły kolejny krok w kierunku przyszłości pełnej samolotów bojowych "napędzanych" sztuczną inteligencją.

Zdjęcie System Skyborg /materiały prasowe

Pod koniec kwietnia bieżącego roku USA przetestowało nowy system Skyborg Autonomy Core System i wykonało lot dronem bez pilota nad Florydą oraz Zatoką Meksykańską. Wszystko to po to, aby udowodnić, że sztuczna inteligencja jest w stanie stosować się do podstawowych poleceń lotu. System ostatecznie ma doprowadzić do powstania szybkich dronów napędzanych przez technologię Skyborg. Zostaną one wyposażone w czujniki, broń oraz inne ładunki.

"System ACS wykonał szereg podstawowych zachowań niezbędnych do scharakteryzowania bezpiecznej pracy technologii. ACS zaprezentował również podstawowe możliwości lotnicze i reagował skutecznie na polecenia nawigacyjne" - przekazała amerykańska armia.

Siły Powietrzne opracowały Skyborga w dwóch wersjach do wyboru. W większości przypadków Skyborg będzie działał jako inteligentny skrzydłowy. Podobna technologia jest także rozwijana przez Boeinga, który opracowuje wraz z australijskim wojskiem swojego drona Loyal Wingman.

Szacuje się, że Skyborg może w przyszłości definitywnie zmienić amerykańską strategię wojenną.

