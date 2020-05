USA przygotowuje drona Skyborg napędzanego sztuczną inteligencją

Siły Powietrzne USA namawiają przemysł lotniczy do stworzenia latających dronów Skyborg. Konstrukcje napędzane sztuczną inteligencją miałyby wzbić się w powietrze do 2023 roku.

Zdjęcie Nowy dron USA zadziała w oparciu o sztuczną inteligencję /123RF/PICSEL

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wkraczają w świat robotycznych dronów bojowych. Pierwsze z nich mają latać już do 2023 roku. Nowy pomysł przewiduje także, iż technologia wykorzystana do stworzenia drona Skyborg pozwoli na połączenie sztucznej inteligencji z napędem odrzutowym. Rezultatem mają być drony zdolne do latania obok myśliwców i przeprowadzania niebezpiecznych misji. Drony Skyborg mają być także znacznie tańsze niż samoloty pilotowane tradycyjnie - Siły Powietrzne USA będą mogły dzięki temu rozwijać swoją flotę przy zachowaniu niższych kosztów.

Dron Skyborg może zmienić strategię wojenną Ameryki. Pierwotnie konstrukcja została przemyślana, jako taka, która będzie wykorzystywała sztuczną inteligencję oraz będzie częścią zintegrowaną z myśliwcem. W obecnej wersji Skyborg ma jednak być wysokowydajnym dronem, który będzie podobny do standardowego myśliwca.

Drony Skyborg zostaną także zaprojektowane do wykonywania niebezpiecznych misji, takich jak polowania lub blokowanie sieci obrony powietrznej wroga. Do tego wszystkiego będą one mogły także wykonywać misje rozpoznawcze i uderzać w konkretne cele.

Siły Powietrzne chcą, aby drony były w stanie samodzielnie unikać innych samolotów, terenu, przeszkód oraz niebezpiecznych warunków pogodowych. Konstrukcje mają także startować samodzielnie oraz lądować automatycznie. To otwiera całą masę zastosowań, do których będzie można wykorzystać drony Skyborg.

Zdjęcie Tak może wyglądać Skyborg / materiały prasowe

Obecnie nad dronami pracują cztery firmy w ramach rządowych kontraktów. Jedną z firm jest między innymi Kratos Defence, która opracowuje drona Walkiria XQ-58A. Do gry weszły także takie marki, jak General Atomics oraz Lockheed Martin.

Dron Skyborg skonstruowany z myślą o ograniczonej liczbie misji będzie pozbawiony pilota i ma kosztować znacznie mniej od obecnie dostępnych alternatyw. Nie wiadomo na ten moment, jak dokładnie będzie szacowała się jego cena.