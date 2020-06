US Air Force chce przerobić samoloty ładunkowe na bombowce

Siły Powietrzne USA skłaniają się ku nowej myśli zakładającej przekształcenie nieuzbrojonych samolotów ładunkowych w prowizoryczne bombowce.

Zdjęcie AC-130 /AFP

USA wierzy, iż w razie ewentualnego konfliktu z takimi mocarstwami, jak Rosja czy Chiny, wojsko będzie musiało posiadać dodatkowe środki do walki. Tymi dodatkowymi środkami mają być samoloty cargo przekształcone w bombowce - zostaną one załadowane paletami rakiet. Modele, które miałyby zostać zmodyfikowane w tym celu, to popularne jednostki takie, jak C-130J Super Hercules oraz C-17 Globemaster III.

Obecnie nieuzbrojone samoloty zazwyczaj przewożą żołnierzy oraz sprzęt, ale w mgnieniu oka da się je wyposażyć w inteligentne palety z bombami, które będą mogły transportować pociski dalekiego zasięgu oraz inną amunicję. Im większy samolot, tym więcej ładunków może unieść. Każda z rakiet miałaby być zwalniania z tylnej części samolotu.

Technologia wykorzystywane przez samoloty cargo miałaby korzystać z pocisków takich, jak Joint Air To Surface (JASSM) czy najnowsza wersja JASSM-XR z zasięgiem około 1000 mil morskich. W przypadku samolotu C-130J oznaczałoby to możliwość wystrzelenia dziesiątek takich pocisków w krótkim odstępie czasu. Po zakończeniu misji, samolot może powrócić do bycia samolotem cargo. Dla przykładu, US Air Force w ostatnim czasie zamontowało także 105-milimetrową haubicę na AC-130J, a także automatyczne, 30-milimetrowe działko.

Zdjęcie AC-130 może zostać przerobiony / AFP

Pomysł na przekształcenie samolotów transportowych, jeśli się powiedzie, może znacząco zwiększyć przewagę wojska Stanów Zjednoczonych w kontekście walki w powietrzu. Możliwość szybkiego przekształcania samolotów cargo daje także dużą elastyczność - głównie pod kątem przewożenia materiałów, nie tylko tych wybuchowych.

Siły Powietrzne USA w przeszłości wahały się w kontekście uzbrajania samolotów transportowych. Ostatnie testy przekonały jednak dowódców do tego, aby zainteresować się tematem. Kluczowy w tej decyzji był lot testowy MC-130J Combat Talon, który z powodzeniem zrzucił trzy palety rakiet dalekiego zasięgu.