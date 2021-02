Urządzenie do rozbrajania min, napędzane wiatrem

Mine Kafon to oryginalny projekt afgańskiego inżyniera, który może stanowić świetny przykład praktycznego urządzenia stworzonego naprawdę niskim kosztem.

Reklama

Zdjęcie Mine Kafon /materiały prasowe

Obecnie niemal każda armia świata dysponuje swoim własnym rozwiązaniem służącymi do rozminowania wrogiego terenu. Wśród nich można wymienić m.in. specjalne pojazdy gąsienicowe, wyposażone w opancerzone kombajny, roboty wielozadaniowe, czy specjalne urządzenia namierzające. Każda z tych opcji pomimo że spełnia swoje zadanie, wiąże się jednak z ogromnymi wydatkami, a koszty usunięcia jednej miny wynoszą od 300 do 1000 dolarów.

Reklama

Nad rozwiązaniem tego problemu postanowił pochylić się Massoud Hassani - afgański projektant i inżynier. Szukał on rozwiązania pozwalającego stworzyć urządzenie, które pomogłoby w wyeliminowaniu powszechnie zalegających min przeciwpiechotnych w Afganistanie, jak najniższym kosztem. Tak powstał niesamowity wynalazek, którego cena produkcji wynosi zaledwie 40 dolarów.

Mine Kafon to ciekawie skonstruowana kula wielkości człowieka. Jej ramę stanowi żelazna obudowa o wadze 17 kg, do której przymocowano dziesiątki niedrogich bambusowych "nóg" zakończonych specjalnie zaprojektowanymi "butami" z tworzywa sztucznego. Mają one zapewnić urządzeniu jak największą powierzchnie toczenia. Urządzenie tocząc się przez pole minowe, skutecznie aktywuje kolejne ładunki wybuchowe, a wystarczająco twarda konstrukcja umożliwia zniszczenie do czterech min.

Zdjęcie Mine Kafon / materiały prasowe

Co ciekawe sama kula posiada na swoim wyposażeniu niewielki moduł GPS, który wyznacza trasę pokonaną przez Mine Kafon i umożliwia użytkownikom mapowanie poszczególnych obszarów.

W wywiadzie dla portalu CNN Hassani stwierdził, że pomysł na stworzenie Mine Kafon wynika z bezpośredniej inspiracji zabawkami, którymi konstruktor bawił się w dzieciństwie. Jedną z nich była niewielka piłka, niesiona samodzielnie przez wiatr.