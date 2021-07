Turcja i Ukraina stworzą bezzałogowe samoloty bojowe - pomogą one F-16

Tureckie przedsiębiorstwo poinformowało, że jest w trakcie projektowania nowych pojazdów latających, mających spełniać wymogi wojska. Mowa tu o bezzałogowych samolotach odrzutowych, określanych mianem MIUS, które mogłyby startować bezpośrednio z okrętów wojskowych.

Bezzałogowe samoloty będą wyposażone w ukraiński silnik odrzutowy, stworzony przez firmę Iwczenko Progress. Ma on umożliwić rozwinięcie prędkości dochodzącej do nawet 1,4 Macha, czyli ok. 1715 km/h. Konstrukcja ma także charakteryzować się wysoką manewrowością i możliwością osiągania pułapu 12 000 metrów.

Reklama

W kwestiach uzbrojenia - turecka firma wspomniała o możliwości przenoszenia pocisków powietrze-powietrze, precyzyjnych bomb o wysokim obciążeniu, a także rakiet manewrujących. Baykar zademonstrował również oficjalne grafiki, przedstawiające koncept przyszłego bezzałogowego myśliwca.

Zdjęcie Baykar / materiały prasowe

Według założeń, samoloty MIUS będą mogły przeprowadzać samodzielne operacje, przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji. Ponadto to myśliwce mogłyby współpracować z załogowymi samolotami F-16, oferując pełne wsparcie bojowe.