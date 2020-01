Gry wideo nie służą wyłącznie rozrywce. Rosnąca jakość i przystępność cenowa technologii rzeczywistości wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej sprawiają, że stają się one istotnym elementem przygotowania żołnierzy do wykonywania misji.

Zdjęcie Fot. Lockheed Martin /materiały prasowe

Rzeczywistość rozszerzona + szkolenie na żądanie

Zdjęcie Fot. Lockheed Martin / materiały prasowe

Twoje zakupy, obiad na wynos czy najnowsze filmy - wszystko to może zostać Ci dostarczone na żądanie. Tą samą drogą podąża szkolenie wojskowe, ponieważ wojskowi muszą mieć technologie do ćwiczeń dostępne w każdej chwili.



Symulacja połączona z okularami do rzeczywistości rozszerzonej to nowe narzędzie służące do przeprowadzania konserwacji ważnych systemów wojskowych. Ostatnio Lockheed Martin w partnerstwie z Korpusem Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych przeprowadził ocenę nowego szkolenia w zakresie konserwacji, które zostało stworzone w oparciu o rzeczywistość rozszerzoną.



Rzeczywistość wirtualna + szkolenie wielodomenowe

Zdjęcie Fot. Lockheed Martin / materiały prasowe

Reklama

Na wielodomenowym polu walki systemy są ze sobą połączone. W roku 2020 symulatory samolotu F-35 Lightning II będą działały w sieci z innymi systemami tak, aby stworzyć wirtualne środowisko zgodne z hasłem "train-as-you-fight", odwzorowujące realne warunki prowadzenia działań bojowych.



Australia, której siły powietrzne dysponują flotą F-35, buduje swój największy system szkolenia symulacyjnego działającego w sieci. Przyświecająca temu działaniu wizja zakłada integrację symulatorów naziemnych z rzeczywistymi samolotami oraz przyjaznymi lub wrogimi siłami wirtualnymi po to, aby środowisko szkoleniowe było maksymalnie realistyczne.



Rzeczywistość mieszana + szkolenie "pod klucz"

Zdjęcie Fot. Lockheed Martin / materiały prasowe

W szkoleniach wojskowych chodzi o ludzi, a nie jedynie o technologie. Tradycyjne podejście koncentruje się na dostarczeniu narzędzi i urządzeń do szkoleń. Obecnie wojskowi obierają bardziej nowatorskie podejście, by zapewnić jak najkrótszą drogę do nabycia wiedzy.



Programy szkoleniowe "pod klucz" zapewniają wszystkie elementy niezbędne do przygotowania personelu wojskowego w jednym zintegrowanym systemie, który obejmuje symulatory oraz statki powietrzne. Co to daje? Poprawę umiejętności nabytych przez absolwentów, krótszy czas oraz niższe koszty szkolenia. Australia, Kanada, Wielka Brytania oraz Singapur - wszystkie te kraje przyjęły powyższy model, dopasowując właściwy poziom technologii do potrzeb szkoleniowych.



Taki model jest w stanie zintegrować także nowe technologie, takie jak rzeczywistość mieszana, która łączy to co najlepsze w rzeczywistości rozszerzonej i rzeczywistości wirtualnej. Dzięki połączeniu światów rzeczywistych i wirtualnych, obiekty fizyczne i cyfrowe współistnieją i wchodzą ze sobą w interakcję w czasie rzeczywistym.