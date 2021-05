Tank Boat - zbudowali połączenie czołgu z łodzią

Jak podaje indonezyjska marynarka wojenna, siły patrolowe rozsianego po wielu wyspach państwa zostały uzupełnione przez nowoczesną i niezatapialną łódź motorową. Tank Boat, bo tak została nazwana jednostka, może przeczesać nawet 600 mil na jednym zbiorniku paliwa.

Zdjęcie Tank Boat / Facebook /materiały prasowe

Łódź motorowa została opracowana przez międzynarodową firmę zbrojeniową PT Lundin. Przygotowana specjalnie pod kątem zdradliwych wybrzeży Indonezji jednostka, ma spełniać rolę swoistego wykrywacza oraz straszaka na popularne grupy pirackie i syndykaty przestępcze.

Na pokładzie Tank Boat można dokonać desantu przy udziale 20-osobowej wyszkolonej piechoty morskiej. Umożliwia to specjalna konstrukcja na bazie katamaranu, która dysponuje wysoką stabilnością przy jednoczesnym niewielkim zanurzeniu.

Cała konstrukcja posiada 18 m długości i 6,4 m szerokości, a także korzysta z dwóch 1200-konnych silników MAN wspieranych hybrydową technologią waterjet. Kiedy pojazd osiąga duże prędkości, wykorzystuje folię do podnoszenia kadłuba, co zmniejsza opór, a tym samym zwiększa prędkość maksymalną aż do 40 węzłów. Przy maksymalnym zasięgu 600 mil, Tank Boat mógłby przepłynąć odległość z Gdańska do Sztokholmu i z powrotem, na jednym zbiorniku paliwa.

Zdjęcie Tank Boat / Facebook / materiały prasowe

Oczywiście jak przystało na łódź wojskową, nie mogło zabraknąć stosowego uzbrojenia. Zadanie to spełnia duża wieżyczka zaprojektowaną pod kątem ciężkiego wsparcia ogniowego. Mowa tu o 105-milimetrowym dziale Cockerill, strzelającym pociskami przeciwpancernymi odłamkowo-burzącymi. Specjalna konstrukcja wieżyczki pozwala na ostrzał nawet pod kątem 42 stopni.

Jednostka "Tank Boat" przeszła już pomyślnie pierwsze próby w pobliżu wybrzeża Banyuwangi we wschodniej Jawie (naprzeciw Bali). Wszystko wskazuje, że niebawem trafi do standardowej służby patrolowej.