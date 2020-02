Armia amerykańska nie spoczywa na laurach. Dowodem tego niech będzie nowe super działo typu SLRC (Strategic Long Range Cannon) - czytamy w Popular Mechanics. Jej teoretyczny zasięg jest tak duży, wymyka się on typowej broni konwencjonalnej.

Zdjęcie Strategic Long Range Cannon /Twitter

Na portalu Popular Mechanics pojawiły się pierwsze informacje dotyczące najnowszego projektu armii amerykańskiej. Mowa konkretnie o zdjęciu przedstawiającym strategiczne działo dalekiego zasięgu (SLRC), ciągnięte przez sporej wielkości pojazd transportowy M1070.

Potężna, mobilna "armata" zaprojektowana specjalnie do dalekosiężnych uderzeń jest obsługiwana przez ośmioosobową załogę. Jak wynika z obliczeń portalu, działo posiada ponad 12 metrów długości, co wraz z podstawą na której spoczywa tworzy niemalże 22-metrową broń dalekiego zasięgu.



Choć do tej pory niewiele wiadomo na temat danych technicznych i możliwości nowej broni, to wszystko wskazuje, że zasięg armaty ma przekraczać 1500 kilometrów. Tak duża odległość jest zasługą technologii ramjet, która wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną cyrkulację pędu powietrza do napędzenia pocisku. Za dokładność uderzenia ma odpowiadać moduł GPS, który zapewnia celność do 10 metrów przy każdym strzale.



Głównym atutem SLRC ma być ogromna siła ognia przy bezpiecznym, dalekim zasięgu rozmieszczenia baterii.