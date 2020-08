Stany Zjednoczone przypadkiem ujawniły prace nad naddźwiękową bronią

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przypadkowo opublikowały prośbę, która może potwierdzać plany wojska.

Zdjęcie Amerykanie pracują nad rakietami naddźwiękowymi /123RF/PICSEL

Siły Powietrzne USA opublikowały w sieci prośbę do branży o wysyłkę technologii, które mogą usprawnić naddźwiękowy pojazd szybowcowy. Chodzi o to, aby dzięki napędowi, pojazd mógł osiągać trasy uznawane za międzykontynentalne. Po chwili opisywana prośba została usunięta.

Wiadomość, która pierwotnie pojawiła się 12 sierpnia pochodziła z Centrum Broni Jądrowej Sił Powietrznych USA. Najwyraźniej wojsko szuka pomysłów na modernizację międzykontynentalnych pocisków balistycznych ICBM. Żądanie, które pojawiło się na stronie obejmowało system ochrony termicznej mogący obsługiwać szybowanie z prędkością szybsza od dźwięku w zakresach międzykontynentalnych.

Co ciekawe, Amerykanie przyznają, że ich pociski międzykontynentalne nowej generacji nie będą zawierały opcji naddźwiękowej co najmniej do końca 2029 roku.

Na obecną chwilę to Rosja pozostaje liderem w naddźwiękowych rakietach międzykontynentalnych. Rosjanie chwalą się swoją bronią Avangard, która została zaprezentowana w 2019 roku.