Sokil-300 - Ukraiński bezzałogowy dron

Ukraińska wojskowa agencja Ukrspecexport zaprezentowała bezzałogowy samolot bojowy Sokil-300 na konferencji IDEX 2021.

Zdjęcie Sokil-300 / fot. Defenceblog.com /materiały prasowe

Sokil-300 to dron uderzeniowy opracowany przez biuro projektowe LUCH znajdujące się w Kijowie. Cała konstrukcja, to nic innego, jak bezzałogowy statek powietrzny rozwijany dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Dron Sokil-300 jest uzbrojony w cztery pociski kierowane o zasięgu do 10 kilometrów. Konstrukcja jest w stanie unieść maksymalny ładunek o wadze 300 kilogramów i posiada maksymalny ciężar startowy na poziomie 1225 kilogramów. Sokil-300 potrafi lecieć z prędkością do 335 kilometrów na godzinę.

Podstawowa wersja Sokil-300 będzie korzystała z silnika MC-500B wyprodukowanego przez firmę Motor-Sich.

Łączne koszty rozwoju według głównego projektanta LUCH, Oleha Korostyliova mają osiągnąć około 30-45 milionów ukraińskich hrywien (około 1,4-1,6 miliona dolarów). To znacznie tańsza opcja niż zakup podobnego systemu dronów od innego państwa.

Obecnie nie wiadomo, kiedy nowe, ukraińskie drony Sokil-300 wejdą do pełnoprawnej służby. Zapewne stanie się to jeszcze w 2021 roku.

