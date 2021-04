Śmigłowiec Defiant X na nowym materiale wideo

Amerykański producent helikopterów Sikorsky opublikował krótki film, przedstawiający koncepcję innowacyjnego helikoptera.

Reklama

Zdjęcie Defiant X / Sikorsky /materiały prasowe

Defiant X jest wizją złożonego śmigłowca wykorzystującego technologie dwóch sztywnych współosiowych wirników. Ma to zapewniać stabilność podczas lotu z dużą prędkością i wpłynąć na zwiększoną manewrowość oraz przeżywalność w krytycznych środowiskach. Defiant X miał być od początku budowany dla zmodernizowanej armii, wymagającej dostosowywania się do szybko zmieniającego się środowiska wojskowego.

Reklama

Koncepcja została po raz pierwszy zaprezentowana w styczniu tego roku. Już wtedy firma Sikorsky z dumą ogłosiła, że nowy pojazd będzie najszybszym, najbardziej zwrotnym i najłatwiejszym do wykorzystania śmigłowcem szturmowym w historii.

W połączeniu z doświadczeniem zespołu w zakresie systemów misyjnych, szkolenia oraz utrzymania, cała konstrukcja ma zrewolucjonizować sposób, w jaki armia amerykańska będzie radziła sobie z poszczególnymi zagrożeniami.

Jak zauważyła firma, jest to obecnie najlepsze rozwiązaniem dla armii i jedyny śmigłowiec zdolny dostosować się do zagrożeń płynących z przyszłych konfliktów. Co więcej, Defiant X obejmuje nie tylko nowej generacji helikoptery, ale również systemy oraz rozwiązania w zakresie utrzymania samego statku w powietrzu.