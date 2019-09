Gdy myślimy o dronach często mamy w głowie wizję niewielkiego urządzenia z wirnikiem i domontowywaną kamerką. Trochę inne wyobrażenie tego typu maszyn ma… wojsko.

Zdjęcie Silent Arrow GD-2000 /materiały prasowe

Na międzynarodowym salonie przemysłu obronnego DSEI 2019 w Londynie zaprezentowano projekt Silent Arrow GD-2000. Ten pokaźnym rozmiarów dron, został stworzony w celu transportowania zapasów na pole bitwy i ma on zastąpić wysłużony system JPADS (Joint Precision Airdrop System) oparty na satelitarnym zrzucie spadochronowym.

Maszyna nie tylko potrafi wziąć na pokład 740 kg sprzętu wojskowego, ale ze względu na swoją budowę i szybką zwrotność może go także dostarczyć precyzyjnie we wskazany punkt. Wszystko to przy mniejszych kosztach niż wspomniana metoda ze spadochronami.

Za stworzenie tego zwinnego zaopatrzeniowca odpowiada firma Yates Electrospace Corporation, specjalizująca się w budowie i rozwijaniu technologii powietrznych. Jeśli wszystko pójdzie po myśli twórców, produkcja rozpocznie się już w październiku tego roku.