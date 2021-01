Saab z kontraktem na stworzenie latającego systemu szpiegowskiego

Saab podpisał kontrakt ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Cała umowa opiera się o sprzedaż dwóch systemów GlobalEye – zaawansowanego systemu nadzoru powietrznego.

Zdjęcie SAAB GlobalEye /materiały prasowe

Wartość zamówienia, które złożyły Zjednoczone Emiraty Arabskie to mniej więcej 1,018 miliarda dolarów - okres obowiązywania umowy wynosi lata pomiędzy 2020 a 2025 rokiem. Pierwotny kontrakt z ZEA został podpisany przez SAAB w 2015 roku. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jego przedłużeniem.

"Jesteśmy dumni, że Zjednoczone Emiraty Arabskie okazują zaufanie SAAB oraz naszym rozwiązaniom. To pokazuje, że marka pozostaje w czołówce jeśli chodzi o zaawansowane technologie. Program GlobalEye przebiega zgodnie z planem, a my posiadamy efektywną współpracę z klientem" - przekazał dyrektor generalny SAAB Micael Johansson.

GlobalEye to nowoczesny system nadzoru, który zapewnia możliwość przeglądania danych z lotnictwa, z poziomu morza oraz komunikacji naziemnej. Całość łączy w sobie wyrafinowaną technologię radarową z samolotem Global 6000 o bardzo dalekim zasięgu.