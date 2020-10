Rozszerzona rzeczywistość dla psów - takie rozwiązanie testuje US Army

Amerykańska armia przygotowuje specjalne gogle rozszerzonej rzeczywistości dla psów – mają one pomóc opiekunom wydawać polecenia ze znacznej odległości.

Zdjęcie Gogle AR dla psów / fot. CCDC Army Research Laboratory /materiał zewnętrzny

Nowe gogle do rozszerzonej rzeczywistości dla psów mają być przeznaczone dla tych czworonogów, które na co dzień zajmują się wykrywaniem bomb. Obecnie gdy psy szukają materiałów wybuchowych, słuchają swoich opiekunów, którzy udzielają im wskazówek za pomocą sygnałów ręcznych, wskaźników laserowych lub głosu. W związku z tym, przewodnicy muszą znajdować się w pobliżu swoich psów, co może narazić każdego z nich na niebezpieczeństwo.

Firma Command Sight opracowała gogle AR dla psów, które pozwalają człowiekowi zostać poza zasięgiem wzroku oraz w bezpiecznej odległości. Całość jest obecnie testowana i bardzo możliwe, że pierwszy prototyp trafi do amerykańskiej armii już niebawem.

Rzeczywistość rozszerzona działa inaczej na psy niż na ludzi. AR będzie w tym przypadku wykorzystywane do dostarczania psom wskazówek oraz poleceń - zwierzę nie będzie wchodziło w bezpośrednią interakcję z samą technologią.

To nie pierwsze rozwiązanie, które ma chronić psy w trudnych warunkach.