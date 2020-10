Rosyjski żołnierz będzie mógł kontrolować rój dronów

Rosjanie opracowują nowe możliwości bojowe. Niektóre z nich zakładają możliwość skorzystania przez żołnierza z kontroli roju dronów lub innych broni.

Zdjęcie Rosjanie testują nowe technologie wojskowe /123RF/PICSEL

Rosja zintegruje możliwość kontrolowania małych rojów dronów szturmowych lub robotów bezpośrednio z poziomu żołnierza. Wszystko to w ramach rozwoju nowej generacji technologii przeznaczonych na pole bitwy. Wyposażenie ma zostać opracowane w celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej każdego żołnierza, poprawy jego wydajności oraz skuteczności bojowej.

Według Rossijskiej Gazety, generał armii Oleg Saliukow stwierdził, iż jeden z projektów realizowanych obecnie na zlecenie dowództwa sił lądowych zakłada stworzenie broni nowej generacji, której elementy mają zwiększać fizyczne możliwości personelu. Obejmuje to również bojowe i specjalne egzoszkielety, a także roboty bojowe oraz pomocnicze.

Rosyjska firma wojskowo-technologiczna Rostec wyjaśniła, że sprzęt bojowy Sotnik opracowywany przez jeden z jej oddziałów będzie zawierał mikrodrony powiązane ze zautomatyzowanym systemem dowodzenia na poziomie taktycznym. Prace nad systemem Sotnik mają zakończyć się około 2023 roku. Tym samym Sotnik będzie w stanie wyprzeć rozwiązanie Ratnik, które jest obecnie wykorzystywane przez rosyjskie wojsko.

Sprzęt Sotnik będzie składał się z butów przeciwminowych, specjalnego kombinezonu termicznego raz kombinezonu przeciwradarowego. Rosjanie twierdzą, iż mają odpowiednią ilość czasu na rozwój swoich technologii oraz broni i nie muszą się spieszyć.

Zdjęcie Za rozwój będzie odpowiedzialna firma Rostec / materiały prasowe

Możliwe, że w przyszłości w rosyjskim wojsku pojawią się także zrobotyzowane systemy integrujące sztuczną inteligencję z ludzkimi możliwościami. Trwają badania nad wykorzystaniem egzoszkieletów, mikrodronów oraz innych broni.

Co ciekawe, żołnierze armii rosyjskiej będą mogli także skorzystać ze specjalnego materiału elektroaktywnego, który będzie zmieniał kolor munduru tak, aby dostosował się on do otoczenia.