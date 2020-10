Rosyjski egzoszkielet bojowy

Egzoszkielety wykonywane dla wojska i przemysłu to technologia, która w miarę upływu lat przestaje być domeną filmów. Rosyjska firma Rostec - Trusted Platforms Robotic Complexes podzieliła się nagraniem wideo z kolejnych testów tworzonego przez nich egzoszkieletu.

Zdjęcie Egzoszkielet Rostec Passive Exoskeleton /materiały prasowe

W materiałach widocznych na nagraniu wykorzystano wojskową wersję egzoszkieletu. Zdaniem przedstawicieli firmy, sprzęt jest ukryty pod ubraniem. Jego zadaniem jest odciążanie układu mięśniowo-szkieletowego przy jednoczesnym uniknięciu krępowania ruchów. Egzoszkielet waży 6 kg ale pozwala na przenoszenie sprzętu bojowego i broni o wadze do 60 kg. Widoczny na nagraniu żołnierz jest w stanie wspinać się po schodach, skakać z miejsca na podwyższoną platformę, biegać, skakać, wykonywać pompki i kucać, a także poruszać się po nierównym terenie, a nawet zasiadać za kierownicą samochodu.

Nie tylko Rosja rozwija podobne technologie, a w ten swoisty wyścig zbrojeń zaangażowana jest również Japonia, Stany Zjednoczone i Chiny. Niedawno informowaliśmy o firmie Sarcos Robotics, która po pozyskaniu dodatkowych funduszy od rządu USA przygotowuje się na wprowadzenie na rynek egzoszkieletu, który dwudziestokrotnie zwiększą siłę użytkownika. Według twórców jest to pierwszy egzoszkielet obejmujący całe ludzkie ciało, który może pracować kilka godzin bez ładowania baterii.

Warta wzmianki jest tutaj również chińska firma China North Industries Corporation, która przed dwoma laty opracowała projekt egzoszkieletu dla chińskiego wojska. Chińskie dzieło było wówczas w stanie zwiększyć udźwig żołnierza o dodatkowe 45 kg ładunku. Ponieważ sprzęt został wykonany na zlecenie wojska, dokładne dane techniczne na jego temat są poufne. Wiadomo jednak, że pozwalał on wtedy na przejście do 10 km ze średnią prędkością 4 km/h.

Na razie naukowców ogranicza przede wszystkim ilość danych, które mogą być odczytane z mózgu, wysłane do komputera, zinterpretowane oraz przesłane do egzoszkieletu w czasie rzeczywistym. Dalszy rozwój egzoszkieletów z całą pewnością zwiększy ich wydajność i pozwoli wykorzystać osiągnięcia armii do celów cywilnych.