Rosyjscy żołnierze otrzymają małe, taktyczne drony

Podążając śladami Amerykanów, Rosja chce wyposażyć swoich żołnierzy w małe drony. Każdy z nich będzie uzbrojony w specjalne materiały wybuchowe.

Zdjęcie Rosyjskie wojsko otrzyma miniaturowe drony /AFP

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Izvestia poinformowało, iż w najbliższej przyszłości żołnierze otrzymają małe, wielowirnikowe drony, które zostaną wyposażone w specjalne materiały wybuchowe. Nowe pojazdy będą w stanie wykonywać nie tylko misje strcite rozpoznawcze, ale posłużą również jako miniaturowe bomby. Rosyjskie Ministerstwo nie zdradziło, jak duże będą drony, które zostaną dostarczone żołnierzom. Trafią one do dywizji i brygad sił lądowych oraz powietrznych - swoich akcesoriów doczekają się także rosyjskie siły specjalne.

Wprowadzając miniaturowe drony do swojego wojska, Rosja podąża śladami Amerykanów. W 2015 roku siły specjalne w USA zaczęły eksperymentować z owadopodobnymi dronami zdolnymi do zbierania informacji wywiadowczych. W lutym 2018 roku amerykańscy marines ogłosili, iż każdy z żołnierzy doczeka się własnego drona. Rządzący nie poinformowali wprost czy sprzęt "Black Hornet" będzie posiadał bombę lub inne materiały wybuchowe na pokładzie. To główna różnica między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Decyzja o dostarczeniu dronów żołnierzom potwierdza doświadczenie rosyjskiego wojska po wojnie w Syrii - w styczniu 2018 roku ISIS zaatakowało bazę wojskową Rosjan przy pomocy dronów zdolnych do zrzucania materiałów wybuchowych. Technologie wykorzystywane hobbystycznie oraz tworzone w domowych warunkach zaczynają przyczyniać się do ewolucji wyposażenia wojskowego w państwach na całym świecie.

Zdjęcie Dron, który zaatakował Rosjan w Syrii / AFP

Obecnie wiele przedsiębiorstw bije się o lukratywne kontrakty na sprzedaż swoich dronów rosyjskiemu wojsku. Ogromna liczba prototypów tego typu sprzętów została zaprezentowana podczas konferencji Army-2019. Wszystko to z nadzieją na potencjalne umowy, które pozwoliłyby zaopatrzyć Rosyjskie wojsko na szeroką skalę.

Ciężko przewidzieć do czego dokładnie zostaną wykorzystane rosyjskie mini-drony w przyszłości podczas podstawowych oraz bardziej zaawansowanych operacji militarnych.