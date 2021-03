Rosjanie testują nowe naddźwiękowe rakiety

Rosyjska marynarka wojenna przygotowuje się do ostatecznych testów innowacyjnego systemu „Tsirkon”. Konstrukcja przeznaczona jest do atakowania celów z prędkością wynoszącą 9 Ma.

Zdjęcie Rosyjska fregata Admirał Gorszkow /AFP Rosjanie uzbrajają myśliwiec MiG-31 w bron naddźwiękową

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie prasowym - flagowa fregata projektu 22350 "Admirał Gorszkow", działająca w dywizji okrętów rakietowych Floty Północnej, została wysłana na Morze Barentsa w celu przeprowadzenia ostatecznych testów systemu "Tsirkon". Mają one na celu sprawdzenia nośności, maksymalnej prędkości oraz łatwości obsługi rozwiązania, w warunkach zbliżonych do bojowych. Po ćwiczeniach fregata uzbrojona w innowacyjne naddźwiękowe rakiety, wróci do swojej macierzystej bazy morskiej w Siewieromorsku.

Pocisk naddźwiękowy 3M22 wchodzący w skład rosyjskiego systemu "Tsirkon". został zaprojektowany tak, aby wykorzystywać prędkość do penetrowania obrony wroga. W zależności od profilu lotu pocisku, amerykański system Aegis Combat System miałby od dwóch minut do 20 sekund na wyśledzenie i zestrzelenie "Tsirkona".

Pocisk zostanie uzbrojony w głowicę konwencjonalną lub nuklearną. Jego zasięg to nieco ponad 500 km. "Tsirkon" może zostać zainstalowany na okręcie podwodnym Projekt 949A Irkutsk. Znaczna część rosyjskiej floty jest przestarzała, a umieszczenie "Tsirkona" na starszych statkach może dać Rosjanom odrobinę przewagi.

Docelowo pocisk ma znaleźć się na wszystkich okrętach bojowych do 2022 roku.

Testy systemu "Tsirkon" z marca 2020 roku.