Rosjanie pracują nad ceramicznym opancerzeniem dla wojska

Rosja testuje technologie nowego opancerzenia, które może w przyszłości trafić do sprzętów wojskowych w kraju. W tym przypadku chodzi o specjalną, ceramiczną i bardzo wytrzymałą powłokę.

Zdjęcie Rosja rozwija nową powłokę ceramiczną. Na zdjęciu: czołg T-14 Armata /AFP

Rosyjska agencja informacyjna TASS przekazała, że już w 2021 roku wojsko Rosji może doczekać się dużej modernizacji. W tym przypadku Rosjanie mieliby wprowadzić do użytkowania zupełnie nowy rodzaj opancerzenia korzystający z ceramicznej, wytrzymałej powłoki. W ten sposób wojsko miałoby pokryć sporą liczbę swoich pojazdów - w tym między innymi czołgów. Na ten moment Rosjanie przeprowadzają stosowne testy, które mają zostać zakończone maksymalnie pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku. TASS nie informuje jednak, kiedy dokładnie Rosjanie mają zamiar zaimplementować nową powłokę do swoich pojazdów. Bardzo możliwe, że trzeba będzie na to dłużej poczekać.

Powłoka ceramiczna, która miałaby być stosowana w rosyjskim wojsku będzie posiadała niską wagę oraz bardzo wysoką odporność na zniszczenia, a także atak z takiej broni, jak artyleryjskie pociski czy inną broń pancerną. Od dawna wiadomo, że materiały ceramiczne posiadają bardzo dużą wytrzymałość i są stosowane w wielu różnych dziedzinach. Nic więc dziwnego, że Rosja chciałaby wykorzystać tego typu powłoki także w swoich pojazdach wojskowych. Eksperci zwracają uwagę, że powłoka ceramiczna jest w stanie być wytrzymała tak samo, jak stal przy jednoczesnym zachowaniu mniejszej masy. To idealne rozwiązanie chociażby dla czołgów.

Zdjęcie Masowa produkcja nowego opancerzenia może rozpocząć się w 2021 roku. Na zdjęciu: 2S19 Msta-S – radziecka samobieżna haubicoarmata / AFP

Testowane przez Rosjan płyty zostały wykonane ze supertwardego materiału na bazie tlenku glinu. Dyrektor generalny firmy Technodynamics, która zajmuje się rozwojem tego typu powłoki przekazał, iż obecnie zbroje ceramiczne są jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju wojskowego - także w przypadku chociażby kamizelek kuloodpornych.

Można założyć, że w 2021 roku Rosjanie rozpoczną masową produkcję swojego rozwiązania.