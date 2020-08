Rosjanie odświeżyli bombowiec Tu-95

Rosja chwali się nowym bombowcem strategicznym. Odświeżona maszyna pojawiła się na nagraniu.

Tupolew Tu-95 to rosyjski bombowiec, który pierwotnie zadebiutował w powietrzu w 1956 roku, a więc prawie 70 lat temu. Rosjanie od dłuższego czasu pracowali nad jego modernizacją oraz ulepszeniami, które miały pozwolić na dłuższe i sprawniejsze działanie. Może okazać się, że Tu-95 będzie służył w rosyjskiej armii aż do 2040 roku, co pozwoli krajowi skutecznie zmniejszyć koszty związane z jego eksploatacją oraz wykorzystaniem. Warto pamiętać, iż jest to dalej oficjalny nośnik rosyjskiej broni jądrowej.

Do sieci trafiło wideo, które pokazuje odświeżoną konstrukcję Tu-95. Całość została udostępniona przez rosyjskie Ministerstwo Obrony.

W ramach odświeżenia całej konstrukcji, Rosjanie zamontowali na niej radar, nowy system kontroli lotu czy też system obronny Meteor-NM2 pozwalający na zagłuszanie wrogich radarów znajdujących się zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. Wszystko to dzięki zastosowaniu przez Rosjan nowych instalacji elektrycznych oraz linii komunikacyjnych znajdujących się pod poszyciem Tu-95.

Oprócz tego, Tu-95 może korzystać z nowych silników pozwalających na szybszy start i lądowanie, a także nowego systemu nawigacji.Zastosowanie zmodyfikowanej awioniki pozwoliło na obniżenie wibracji oraz zmniejszenie zużycia paliwa. Co ciekawe, Tu-95 w odświeżonej wersji będzie także posiadaczem najmocniejszych silników turbośmigłowych produkowanych seryjnie. Na kadłubie samolotu znalazły się modele Kuzniecow NK-12MPM, które posiadają około 1500 KM mocy każdy. Całość jest w stanie osiągnąć prędkość na poziomie ponad 830 kilometrów na godzinę przy zachowaniu 15 ton uzbrojenia na pokładzie. Tu-95 jest możliwy do zatankowania w locie, praktycznie w każdym momencie. Na pokład jest w stanie wejść 7 osób stanowiących załogę.

Według Rosjan możliwości bojowe Tu-95 po modernizacji wzrosły dwukrotnie.