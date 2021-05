Rosjanie: Boeing X-37B jest zdolny przenosić głowice jądrowe

Rosyjski dziennikarz oraz właściciel firmy zajmującej się technologią obronną twierdzi, że tajemniczy pojazd orbitalny X-37B - choć oficjalnie opracowany do celów naukowych - w rzeczywistości ma na pokładzie głowice jądrowe.

Zdjęcie Boeing X-37B / materiały prasowe

Bezzałogowy wahadłowiec kosmiczny Boeing X-37B to przez wiele lat skrzętnie skrywana tajemnica Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Pierwsze oficjalne informacje na jego temat, zaczęły przenikać do mediów dopiero w 2015 roku i od tego czasu pojawiają się kolejne wiadomości o jego testowych lotach.

X-37B nie jest tak wielki, jak inne amerykańskie wahadłowce, bo ma jedynie 8,8 metra długości i 2,9 metra wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł to 4,6 metra. Masa startowa to około 5 ton. Na orbitę dostaje się za pomocą rakiety nośnej. Pojazdy tego typu pozostając w przestrzeni przez wiele dni, wykonują na orbicie tajne operacje. Jakie? Do wiadomości publicznej podano jedynie, że na pokładzie wahadłowca testowano m.in eksperymentalny silnik jonowy Halla oraz różne zaawansowane materiały.

Rosyjski dziennikarz oraz właściciel rosyjskiej firmy zajmującej się technologią obronną - Yan Novikov ma jednak inne zdanie. Podczas niedawnego sympozjum naukowego, stwierdził on, że choć Boeing X-37B został oficjalnie opracowany do celów naukowych, istnieje ryzyko, że może posłużyć za transport głowic jądrowych. Cytat wypowiedzi mężczyzny został opublikowany na łamach rosyjskiego serwisu Sputnik News.

"Oficjalna historia jest taka, że pojazdy te zostały opracowane do celów naukowych oraz inwigilacji. Rozumiemy jednak, że mając do dyspozycji tak niewielkie statki kosmiczne oraz możliwości, można za ich pomocą przenosić do nawet 6 głowic jądrowych" - miał powiedzieć Novikov.

Na obecną chwilę Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych nie odpowiedziały w żaden sposób na powyższe stwierdzenia. X-37B odbył obecnie pięć zakończonych sukcesem misji kosmicznych. Szósta i obecnie trwająca, rozpoczęła się w 2020 roku.