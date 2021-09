Rolls-Royce modernizuje flotę bombowców B-52

Flota samolotów B-52 już wkrótce będzie obchodziła swoje 70. urodziny. Nie oznacza to bynajmniej, że maszyny te są przestarzałe. Zostały one przeprojektowane, by przenosić 32 000 kg bomb (jądrowych lub konwencjonalnych). W służbie jest 76 samolotów B-52H, a kolejnych 12 jest w rezerwie.

Działające B-52 różnią się od samolotów, które weszły do służby w 1955 r. Najnowsze przedłużenie okresu eksploatacji maszyn wiąże się z wymianą obecnych silników na 608 silników F-130 (po osiem na każdy samolot) i 42 zapasowe. Koszt operacji to 2,6 mld dolarów.



Nowe silniki będą budowane i testowane w zakładach Rolls-Royce w Indianapolis. Ciekawe jest to, że silniki dla B-52 nie są budowane od podstaw, a są to zmilitaryzowane wersje komercyjnych silników BR725, wykorzystywanych w prywatnych odrzutowcach Gulfstream G650.



Jedną z zalet silników F-130 jest fakt, że mają one już za sobą 27 mln wylatanych godzin i są używane w samolotach C-37. Silniki te idealnie pasują do B-52 i wydłużą żywotność samolotów o kolejne trzy dekady.



