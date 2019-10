US Army wybiera rozwiązanie Raytheona w programie LTAMDS - następcy radaru systemu Patriot.

Zdjęcie LTAMDS Model 4 /materiały prasowe

Firma Rayheon została wybrana na dostawcę radaru nowej generacji o polu widzenia 360 stopni w programie LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). Zgodnie z umową, Raytheon dostarczy sześć egzemplarzy próbnej serii zaawansowanego radaru LTAMDS. Wartość transakcyjna przyznanego firmie Raytheon kontraktu w trybie OTA (Other Transaction Authority) wynosi 384 mln dol. Radar LTAMDS jest nowym radarem, który zastąpi obecne radary Patriota będące na wyposażeniu US Army. Radar stanie się częścią zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej armii USA.

- Zastosowana przez nas metoda opracowania radaru LTAMDS od postaw umacnia naszą czołową pozycję wśród dostawców systemów radarowych dla obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Patriot jest wiodącym na świecie, sprawdzonym w boju systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.17 państw, użytkowników systemu, kupiło od Raytheona 240 radarów. Za zgodą US Army państwa partnerskie programu Patriot będą miały możliwość dodania radaru AESA (z aktywnym skanowaniem elektronicznym) o polu widzenia 360 stopni do swojego arsenału, dzięki czemu przedłużą eksploatację swoich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej o wiele lat - powiedział Ralph Acaba, Prezes Raytheon IDS.

Zwycięskie rozwiązanie LTAMDS Raytheona to radar dookólny typu AESA - z anteną z aktywnym elektronicznym skanowaniem, opartą na azotku Galu (GaN) - substancji, która wzmacnia sygnał radaru oraz zwiększa jego zdolność śledzenia obiektów. Przez ostatnie dwie dekady Raytheon zainwestował w technologię GaN znaczne środki oraz zaawansowaną produkcję, co pozwoliło firmie uplasować się na pozycji lidera w zakresie zaawansowanej technologii GaN oraz produktów opartych na GaN.