Przy jego pomocy Amerykanie bronili się do ostatniego dnia w Afganistanie

​Iron Dome - Żelazna Kopuła, która chroni Izrael

Podobnie jak Żelazna Kopuła służy do obrony w Strefie Gazy, C-RAM to system obronny wykorzystywany przez Amerykanów na Międzynarodowym Lotnisku Hamida Karzaja (HKIA) a ż do ostatniego dnia ustalonego terminu wycofania się wojsk z Afganistanu .

Zaprojektowany do zwalczania zagrożeń takich jak rakiety, artyleria i moździerze (RAM), system C-RAM jest zmodyfikowaną wersją systemu Phalanx Close In-Weapon Systems zainstalowanego jako system obrony na okrętach Marynarki Wojennej USA. Podobnie jak jego morski odpowiednik, system autonomicznie wykrywa zagrożenie i strzela w celu jego zniszczenia. Czas reakcji C-RAM wynosi zaledwie sekundę.



Wysoce efektywny system składa się z wielu pojedynczych komponentów, takich jak system dowodzenia i kontroli obrony powietrznej obszaru wysuniętego (FAAD C2), lądowe systemy broni Phalanx (LPWS), lekkie radary przeciwmoździerzowe (LCMR), radary Firefinder, stacja robocza obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej (AMDWS) oraz wielofunkcyjne systemy częstotliwości radiowej (MFRFS).



Wideo System C-RAM

W FAAD C2 znajdują się czujniki i systemy ostrzegawcze wykrywające nadchodzące zagrożenia i przeciwdziałające im za pomocą pokładowych systemów uzbrojenia. Działo M61A1 20 mm Gatlinga, które jest głównym elementem strzelającym C-RAM, wykorzystuje 20 mm amunicję HEIT-SD. Zdolne do wystrzelenia 4500 pocisków na minutę, działo Gatlinga wysyła pociski w kierunku nadchodzącego zagrożenia, sprawiając, że pojawiają się one niemal jak strzały laserowe.



Trakery są zaprojektowane tak, aby eksplodować przy uderzeniu i zniweczyć zagrożenie w powietrzu lub po prostu spalić się przed uderzeniem w ziemię. System może pochwalić się również systemem termowizyjnym, pomocnym w identyfikacji zbliżających się zagrożeń, podczas gdy radary Firefinder i przeciwmoździerzowe śledzą strzały oddawane przez działo Gatlinga.



Armia amerykańska używała systemu C-RAM w Iraku i Afganistanie od 2005 roku.