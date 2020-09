Polska firma stworzyła karabin przeciwko dronom

Firma Hertz Systems z Zielonej Góry stworzyła specjalny karabin pozwalający na zestrzeliwanie dronów. Konstrukcja może posłużyć do neutralizacji wybranych statków.

Zdjęcie System HAWK został zaprezentowany / fot. Hertz Systems/Facebook /materiały prasowe

Polska Firma Hertz Systems zlokalizowana w Zielonej Górze zaprezentowała nowy system antydronowy oznaczony jako HAWK. Oprócz tego, przedsiębiorstwo pochwaliło się także systemem Hawk Hacking System. Został on opracowany wraz z jedną z izraelskich firm zajmujących się wyspecjalizowanymi technologiami wojskowymi.

Reklama

Jak działa system przeciwko dronom od Hertz System? Rozwiązanie automatycznie oraz pasywnie wykrywa dane drony latające na określonym terenie i w tym samym momencie, w czasie rzeczywistym pokazuje odbiorcy z jakim dronem ma do czynienia. Na ekranie w systemie Hertz Systems pojawia się więc jego nazwa oraz szczegółowe dane. Co ciekawe, system opracowany wraz z Izraelczykami ma pozwolić na sprawne włamywanie się do latających dronów oraz przejmowanie nad nimi kontroli. Tym samym oprogramowanie Hertz System jest w stanie wymusić lądowanie drona, nawet jeśli został on zaprogramowany w inny sposób. Całe rozwiązanie nie zakłóca działania innych dronów oraz systemów w pobliżu.

Jeśli system zawiedzie, wtedy też użytkownik może skorzystać ze specjalnego karabinu, który ma wysyłać wiązkę częstotliwości bezpośrednio w kierunku drona, przejmując nad nim kontrolę. Twórcy w Hertz System informują, że po przejęciu wrogiego drona nie ma żadnej możliwości na uzyskanie ponownej kontroli nad pojazdem. Zasięg ręcznego neutralizatora wynosi około dwóch kilometrów.

Zdjęcie Firma oferuje ręczne neutralizatory dronów / fot. Hertz Systems/Facebook / materiały prasowe

Gdzie sprawdzi się nowy system od Hertz Systems? Między innymi dookoła aresztów czy też na lotniskach. Oprogramowanie wraz z jego wdrożeniem dla pojedynczego lotniska wyceniono na 20 milionów złotych. Koszt jednego, ręcznego neutralizatora to z kolei około 75 tysięcy złotych.