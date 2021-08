Pojazdy wojskowe ze sklejki - co robią żołnierze?

US Navy Seabees to powszechnie przyjęte określenie żołnierzy Batalionów konstrukcyjno-roboczych. Zajmują się oni budową i utrzymaniem baz wojskowych, dróg, lotnisk, a także rozlicznymi pracami konstrukcyjnymi. Niedawno na zamówienie Armii Amerykańskiej, a konkretnie Pułku Logistyki Bojowej, wykonali oni pełnowymiarowe repliki samochodów wielozadaniowych Humvee. Do ich stworzenia wykorzystano arkusze drewnianej sklejki.

Modele mają niebawem trafić na poligon, gdzie posłużą jako realistyczne wabiki podczas ćwiczeń "Neptune's Forager". Wykonane w ten sposób makiety są nie tylko tańsze w ogólnym utrzymaniu, ale też prezentują się o wiele realniej niż często dotychczas stosowane wraki. Ma to dać trenującym żołnierzom lepsze wrażenie uczestniczenia w realnym scenariuszu bojowym.

Reklama

Humvee (HMMWV) to produkowane od 1983 roku pojazdy wielozadaniowe, które służą w Armii Amerykańskiej od 1991 roku. Swój chrzest przeszły podczas wojny w Zatoce Perskiej i do dziś stanowią jedną z głównych sił transportowych Armii Amerykańskiej. Od 2004 roku używane są także w ograniczonej liczbie w Wojsku Polskim.