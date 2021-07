Pierwszy test pocisku hipersonicznego - to będzie groźna broń

780. eskadra testowa w Bazie Sił Powietrznych Elgin na Florydzie przeprowadziła testy głowicy bojowej do wystrzeliwanej z powietrza broni szybkiego reagowania (Air-Launched Rapid Response Weapon - ARRW). Głowica odłamkowo-burząca znajdzie się na szczycie pocisku AGM-183A, opracowywanego przez Lockheed Martin dla Sił Powietrznych USA.

AGM-183A jest pociskiem hipersonicznym, zdolnym do osiągania prędkości 7 Machów i większych. Ze względu na swoją prędkość, pocisk może być użyty jako broń kinetyczna, która uderza w cel z dużą prędkością i niszczy go. W tym celu pociski są konstruowane z dwóch komponentów: boostera rakietowego i pojazdu doczepnego, który nie ma napędu.



Rakieta wspomagająca unosi pojazd szybujący na żądaną wysokość i prędkość początkową. Następnie odłącza się od pojazdu, umożliwiając mu podążanie po trajektorii atmosferycznej i szybowanie w kierunku celu z coraz większą prędkością, przekraczającą nawet 7 Macha. Nawet przy dużych prędkościach pojazdem można manewrować i jest on zdolny do wykonywania nieregularnych ruchów, co czyni go nieprzewidywalnym i trudnym do śledzenia i przechwycenia.



Aby zwiększyć siłę rażenia tych hipersonicznych pocisków i umożliwić im uderzenie w wiele celów, stosuje się testowaną ostatnio wybuchową głowicę odłamkowo-burzącą. Konwencjonalnie, bariery są ustawiane w okrągłym szyku, w którym detonowana jest głowica. Zbierane są dane o sile wybuchu i obszarze rozprzestrzeniania się odłamków.



Wyjątkowy charakter tej nowej głowicy oznaczał, że Siły Powietrzne musiały zastosować nowe metody testowania, narzędzia i technologie, aby zebrać te dane. W kwietniu tego roku, booster rakietowy hipersonicznego pocisku nie zdał swojego inauguracyjnego testu, po tym jak został umieszczony na skrzydle bombowca B-52H, który go przewoził. W najbliższym czasie planowane jest jego ponowne przetestowanie.

