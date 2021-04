Kaman Air Vehicles ogłosiło, iż pierwszy bezzałogowy śmigłowiec o dużej ładowności wzniósł się w powietrze. To model K-MAX TITAN.

Zdjęcie KAMAN K-MAX TITAN /materiały prasowe

Firma Kaman jest znana ze swojego bezzałogowego, wojskowego śmigłowca transportowego K-Max, który od około dziesięciu lat obsługuje dostawy dla amerykańskich sił stacjonujących w Afganistanie. Obecnie firma wypuszcza na rynek wersję komercyjną tego śmigłowca, którą będzie można łatwiej zakupić. W przygotowaniu jest jednak wspomniany K-MAX TITAN - pojazd, który na nowo zdefiniuje rynek śmigłowców, zwiększając możliwości wybranych misji w dowolnym miejscu i przy niemalże każdej pogodzie.

W modelu K-MAX firma zastosowała niewymagający konserwacji system przeciwbieżnego wirnika - zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności podnoszenia. Sam TITAN może unieść do 2722 kilogramów ładunku za pomocą systemu lin oraz haków.

K-MAX TITAN może bezproblemowo obsługiwać jedną i tą samą trasę - tym samym oszczędzając pieniądze oraz zmniejszając liczbę osób potrzebnych do wykonania operacji. System TITAN będzie dostępny jako modernizacja istniejących śmigłowców K-MAX. Firma chce także dołączyć go opcjonalnie do nowo zakupionych śmigłowców.

