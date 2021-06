Nowy wóz opancerzony Brytyjczyków szkodliwy dla załogi

Ajax to 38-tonowy wóz opancerzony, który wkrótce ma trafić do wyposażenia brytyjskich żołnierzy. Niestety ostatnie testy maszyny musiały zostać przerwane z uwagi na zły stan zdrowia załogi. Co jest powodem tego stanu rzeczy?

Zdjęcie Pojazd Ajax, Fot. British Army / YouTube

Nowy pojazd, rozwijany od jakiegoś czasu przez armię, bazuje na dobrze przyjętym wozie opancerzonym ASCOD 2. Ajax - bo taką nazwę ma najnowsza wersja rozwojowa transportera - charakteryzuje się m.in. 40-milimetrowym działem oraz o wiele wydajniejszym i cięższym opancerzeniem. To właśnie ta ostatnia cecha ma być przyczyną napotkanych problemów.

Jak wynika z wewnętrznego raportu, opublikowanego na łamach serwisu The Sun, nowoczesna maszyna zmaga się z zatrważającą niskim komfortem wewnątrz, nawet jak na wojskowe warunki. Mowa tu przede wszystkim o potężnych wibracjach oraz hałasie panującym w środku pojazdu. Co więcej, Ajax ma też problemy z cofaniem po przeszkodach oraz mechaniką, która uniemożliwia strzelanie z działa, gdy pojazd jest w ruchu.

Powyższe problemy przyczyniły się do wstrzymania jakichkolwiek dalszych testów. Kolejne próby mają zostać przeprowadzone w ograniczonych i stale monitorowanych warunkach. Ograniczenia mają dotyczyć przede wszystkim załogi oraz czasu, jaki spędzi ona w pojeździe. Serwis The Sun informuje także, że wszyscy żołnierze przebywający wewnątrz wozu, będą przechodzić testy słuchu.

Armia i Ministerstwo Obrony wydały obecnie ponad 3,5 miliarda funtów na modernizację. Usprawnienie stosowanych od lat pojazdów ASCOD 2 miało być jednym z najważniejszych przedsięwzięć. Wszyscy zaangażowani w projekt mają nadzieje, że wkrótce uda się zniwelować szkodliwe problemy.