Nowy napęd pozwoli na lot z prędkością Mach16

Zdjęcie F-18 lecący blisko prędkości dźwięku. Za samolotem widać tzw. obłok Prandtla-Glauerta /Wikipedia /Wikipedia

Zespół inżynierów z University of Central Florida opracowuje zupełnie nowy rodzaj napędu, który będzie w stanie pozwolić pojazdom i samolotom poruszać się jeszcze szybciej niż dotychczas. Inżynierowie chwalą się, że w niektórych przypadkach podróż pomiędzy Nowym Jorkiem a Los Angeles będzie mogła zostać skrócona z sześciu godzin do zaledwie 30 minut. Jak to możliwe?

Wspomniani inżynierowie odkryli nowy sposób stabilizacji detonacji dla napędu hipersonicznego. Cała konstrukcja ma wznieść klasyczny napęd odrzutowy na zupełnie nowy poziom. Badacze zwracają uwagę, iż w przyszłości będzie można opracować i zintegrować wspomniany sposób detonacji z napędem hipersonicznym.

Nie tylko inżynierowie z University of Central Florida pracują nad tego typu technologią. Pod koniec 2020 roku Chiny testowały hipersoniczny silnik odrzutowy, który jest w stanie osiągnąć 16-krotną prędkość dźwięku - wszystko to jednak odbyło się w jednym z tuneli aerodynamicznych w Pekinie. Gdyby tego typu silnik odrzutowy mógł być zastosowany w przypadku klasycznych konstrukcji pasażerskich, podróżowanie weszłoby na zupełnie nowy poziom. Dowolne miejsce na Ziemi stanęłoby otworem w ciągu zaledwie 2 godzin.

Inżynierowie z amerykańskiego uniwersytetu zakładają, że ich nowa technologia pozwoli napędom na osiąganie prędkości pomiędzy 6 a 17 Ma. Rozwiązanie korzysta ze stacjonarnej, stabilizowanej, ukośnej fali detonacyjnej.

Wiele państw oraz uniwersytetów bada podobne technologie i próbuje zastosować je na szerszą skalę. Jeśli uda się wyjść z nią z laboratorium i tuneli aerodynamicznych, silniki będą mogły nie tylko zapewnić większą moc, ale również będą spalały mniej paliwa na każdej trasie.

Naukowcy przyglądają się także tej metodzie w kontekście wykorzystania jej w misjach kosmicznych.

