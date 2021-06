Nowy "bat na drony" trafił w ręce US Marines

Amerykańscy żołnierze piechoty morskiej otrzymali najnowsze urządzenia przeznaczone do wykrywania i odstraszania wrogów dronów. "Dronebuster" to stosunkowo niewielkie rozwiązanie służące do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych zatwierdzone dla wspólnych operacji USA/NATO.

Zdjęcie Dronebuster / Radio Hill Tech / YouTube

Niewiele większe od karabinka urządzenie działa na podobnej zasadzie, co radary policyjne. Wysłany sygnał potrafi rozpoznać niezidentyfikowanego drona i jeśli ten zostanie zakwalifikowany jako wrogi, może go skutecznie wyeliminować.

Jak poinformowało centralne dowództwo armii amerykańskiej, żołnierze piechoty morskiej otrzymali wspomniane urządzenia i przystąpili do specjalnego szkolenia Counter-Unmanned Aircraft System (UAS) w zakresie ich obsługi.

Ręczne systemy przeciwko dronom od pewnego czasu zastępują większe i mniej poręczne urządzenia montowane na statkach lub pojazdach. Wkład w rozwój tego rodzaju rozwiązań ma także polska firma Hertz Systems z Zielonej Góry, która stworzyła specjalny karabin pozwalający na zestrzeliwanie dronów.

Wideo youtube

Rozwiązanie automatycznie oraz pasywnie wykrywa dane drony latające na określonym terenie i w tym samym momencie, w czasie rzeczywistym, pokazuje odbiorcy, z jakim dronem ma do czynienia. Na ekranie w systemie Hertz Systems pojawia się więc jego nazwa oraz szczegółowe dane. Co ciekawe, system opracowany wraz z Izraelczykami ma pozwolić na sprawne włamywanie się do latających dronów oraz przejmowanie nad nimi kontroli.