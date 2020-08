Niewidzialny rosyjski dron S-70 Okhotnik wystartuje w 2024 roku

Nowoczesny dron bojowy zostanie dostarczony do Rosyjskiego Ministerstwa Obrony już w 2024 roku. Na papierze S-70 Okhotnik zapowiada się na bardzo nowoczesny sprzęt.

Zdjęcie SU-70 Okhotnik - nowy rosyjski dron /Wikipedia

Jak donosi serwis Interesting Engineering, Rosjanie wprowadzą swojego nowego drona bojowego do służby w 2024 roku. Sprawa wyszła na jaw po spotkaniu Władimira Putina z prezesem firmy United Aircraft Corp produkującej drona S-70 Okhotnik. Początkowo planowano, iż statek powietrzny zostanie dostarczony w 2025 roku, tak więc Rosja chce przyspieszyć swoje możliwości obronne. Pierwszy lot prototypu Okhotnika odbył się w sierpniu 2019 roku.

Moskiewska agencja informacyjna Interfax zwraca uwagę, iż specyfikacja drona nie została do końca ujawniona. Wiadomo już, iż będzie on miał 19 metrów długości oraz 14 metrów rozpiętości skrzydeł. To podobne rozmiary do innego statku powietrznego, Su-57. Maksymalna masa startowa drona ma wynieść 22 tony, co czyni go najbardziej "nośnym" dronem znajdującym się obecnie w produkcji. Dzięki swojemu zasięgowi na niemalże 5000 kilometrów, dron będzie w stanie przenieść około 6 ton bomb.

Wideo SU-70 Okhotnik

Inne kraje, które prowadzą rozwój podobnych projektów do S-70 Okhotnik, to między innymi Stany Zjednoczone oraz Chiny. Rosjanie próbują dogonić Zachód w dziedzinie autonomicznych systemów uzbrojenia. Przykładem tego był pojazd naziemny Uran-9 stosowany podczas walk w Syrii. Sprzęt radził sobie jednak źle w rzeczywistych warunkach operacyjnych.



Według Rosyjskiego Ministerstwa Obrony, dron Okhotnik jest wyposażony w sprzęt radiowy oraz optyczno-elektroniczny zwiadowczy. Wykorzystanie specjalnych powłok oraz farby ma zapewnić dronowi "niewidoczność" oraz łatwiejsze ukrywanie się przed radarami.

Zdjęcie S-70 Okhotnik / materiały prasowe

S-70 Okhotnik został po raz pierwszy ujawniony podczas wydarzenia MAKS 2019, gdzie Władimir Putin zademonstrował cechy drona prezydentowi Turcji Recepowi Erdoganowi - czytamy w Interesting Engineering.

Rosjanie chwalą swój sprzęt za sprawne działanie oraz bardzo małą wykrywalność radiową. Finalny koszt pojedynczej jednostki drona nie został podany.