Nadchodzi Tempest - brytyjski myśliwiec przyszłości

Na targach Farnborough Air Show został zaprezentowany prototyp nowego brytyjskiego myśliwca Tempest. Może być on wykorzystywany jako klasyczny samolot bojowy lub pod postacią drona.

Zdjęcie Tempest /AFP

Jednostka ostatecznie zastąpi wykorzystywany obecnie myśliwiec Eurofighter Typhoon. Samolot będzie produkowany przez BAE Systems, firmę Rolls-Royce i MBDA.



- Od stulecia jesteśmy światowym liderem w sektorze lotnictwa bojowego, z godną pozazdroszczenia gamą umiejętności i technologii. Ta strategia jasno pokazuje, że chcemy na takiej pozycji zostać - powiedział Gavin Williamson, brytyjski sekretarz obrony.



Tempest wygląda podobnie do obecnej generacji myśliwców, w tym rozwijanego przez Amerykanów F-35. Ma kształt utrudniający namierzenie przez radary, ale w przeciwieństwie do wielu współczesnych samolotów bojowych, będzie można go stosować także jako drona. Pilot nie będzie konieczny, wystarczy odpowiednio wyszkolony operator.

Zdjęcie Tempest / AFP

Tempest będzie także pierwszym odrzutowcem zaprojektowanym w Wielkiej Brytanii do przenoszenia laserowej broni o ukierunkowanej energii, zdolnej do zestrzeliwania samolotów i pocisków.



Wielka Brytania zainwestuje w projekt Typhoon ponad 2 mld funtów. Pierwsze modele w służbie powinny pojawić się przed 2035 r.