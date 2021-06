MQ-25 - autonomiczny samolot zatankował inny pojazd

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych przy współpracy z firmą Boeing może pochwalić się prawdziwym osiągnięciem. Amerykańskiemu wojsku udało się wykorzystać autonomiczny samolot do zatankowania innego pojazdu w powietrzu.

Zdjęcie MQ-25 / materiały prasowe

Bezzałogowy samolot MQ-25 jest obecnie testowany przez Boeinga oraz US Navy w celu sprawdzenia, jak dokładnie ta konstrukcja radzi sobie w różnych warunkach operacyjnych. W ostatnim teście MQ-25 był w stanie w sposób w pełni autonomiczny uzupełnić paliwo w baku myśliwca F/A-18 Super Hornet. Konstrukcja z powodzeniem przedłużyła tor lotu i dopasowała się do amerykańskiego myśliwca. Według Boeinga tego typu udany test stanowi prawdziwy krok milowy w rozwoju MQ-25.

Testowany manewr wymagał, aby oba samoloty znajdowały się w odległości zaledwie sześciu metrów od siebie przy zachowaniu operacyjnych prędkości, bez jakichkolwiek kompromisów. Kamień milowy związany z udanym tankowaniem został osiągnięty po 25 testowych lotach.

Ostatecznie MQ-25 przejmie rolę innych samolotów amerykańskiego wojska, które do tej pory były wykorzystywane do tankowania myśliwców. W tej chwili nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie odbędzie się jego oficjalne wdrożenie oraz kiedy na dobre rozpocznie on swoją służbę.

Na to zapewne jeszcze poczekamy.

