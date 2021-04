Microsoft dostarczy gogle HoloLens armii USA

Amerykańscy żołnierze zostaną wyposażeni w niestandardowe zestawy gogli HoloLens. Wszystko w ramach dziesięcioletniego kontraktu zawartego między Departamentem Obrony a Microsoftem.

Zdjęcie HoloLens zostanie wykorzystny w armii - tak może wyglądać początek żołnierza nowej generacji /materiały prasowe

Rzecznik prasowy Pentagonu poinformował, że zgodnie z umową opiewająca na kwotę 21,88 miliardów dolarów, Microsoft dostarczy około 120 000 gogli HoloLens dla armii amerykańskiej. Specjalnie przygotowane i dostosowane gogle rozszerzonej rzeczywistości będą wykorzystywały system Visual Augmented (IVAS).

Zaprojektowane przez giganta technologicznego gogle HoloLens modyfikują nasze otoczenie, nanosząc na otaczające obiekty trójwymiarowe projekcje. Użytkownik może także wchodzić z nimi w interakcje przy pomocy gestów i poleceń głosowych. Jest to zatem połączenie wirtualnej rzeczywistości (zakładamy specjalne okulary) oraz rozszerzonej rzeczywistości (modele 3D i ich projekcja odbywa się w naszym otoczeniu).

IVAS to oparte na standardowym zestawie słuchawkowym HoloLens oprogramowanie, które za pomocą rozbudowanej nakładki zapewnia zwiększoną świadomość sytuacyjną, stwarzając szansę na udostępnianie informacji i podejmowanie decyzji w różnych scenariuszach. W efekcie umożliwia on dowódcom udostępnianie danych taktycznych i celów żołnierzom w terenie, a także zapewnią możliwość widzenia po zmroku.

Microsoft potwierdził serwisowi Bloomberg, że urządzenia zostaną zaprojektowane i wyprodukowane w całości na terenie Stanów Zjednoczonych. Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy nowe gogle zostaną faktycznie dostarczone do dowódców sił bojowych armii amerykańskiej.

Zdjęcie HoloLens w armii / materiały prasowe

To nie pierwszy raz, gdy wojsko przygląda się takim rozwiązaniom. Jakiś czas temu, jedna z ukraińskich firm opracowała Circular Review System (CRS) - hełm wojskowy zintegrowany z goglami do wirtualnej rzeczywistości Microsoftu. Jest on przeznaczony dla dowódcy czołgu, który zyskuje dzięki CRS 360-stopniowy podgląd przestrzeni wokół maszyny (oczywiście przy współpracy z zamontowanymi zewnętrznymi kamerami), wraz z naniesionymi programowo warstwami.

Swoje zainteresowanie projektem zgłosiła ukraińska armia, która już zapowiedziała, że wspólnie z firmą LimpidArmor, odpowiedzialną za pomysł, będzie testować jego zastosowanie w praktyce.

