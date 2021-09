Krampus Mk1 to hybrydowy pojazd służącym do szybkiego przemieszczania się po trudnym podłożu. Ze względu na swoją mobilność, niewielkie rozmiary oraz niemalże bezgłośną pracę, sprawdzi się on w przypadku misji rozpoznania oraz rozeznania logistycznego. Dzięki temu powinien sprostać potrzebom lekkiej piechoty i sił specjalnych.

Innowacyjny buggy jest napędzany przez hybrydowy silnik elektryczny połączony z wysokowydajnymi akumulatorami. Baterie można ładować zewnętrznie za pomocą zaimplementowanego gniazdka typu 2 lub wbudowanego generatora diesla. Pojazd może przewozić maksymalny ładunek ważący do ponad 300 kg i dwóch żołnierzy piechoty w ramach wsparcia misji ekspedycyjnych. Oferuje wyższe prędkości w trudnym terenie, a przede wszystkim umożliwia unikanie wykrywania wroga.

Jak poinformowała firma Ostara, hybryda zakończyła właśnie ostatnie testy sprawnościowe, uwzględniające sprawdzenie systemów i podsystemów w trakcie jazdy terenowych. Po przeprowadzeniu analizy zebranych danych, Krampusa czeka jeszcze ostatnia faza obejmująca niezbędne poprawki i ulepszenia.