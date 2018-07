Laserowy karabin ZKZM-500 z Chin

Jedna chińskich firm twierdzi, iż wyprodukowała zmodyfikowany karabin AK-47, który jest w stanie strzelać do celu oddalonego o około 800 metrów. Wszystko to dzięki wykorzystaniu specjalnego lasera.

Zdjęcie ZKZM-500 /materiały prasowe Siły Powietrzne USA otrzymają broń laserową do 2021 roku

Broń została oznaczona jako ZKZM-500 i jest w stanie podpalić niemalże każdy obiekt, w który zostanie wycelowana. Opisywany karabin, nazywany "Laserowym AK-47" ma być zasilany akumulatorami litowo-jonowymi, które są w stanie strzelać przez pół godziny zanim zostaną rozładowane. Karabinek może oddać 1000 strzałów. Broń umożliwia "oddanie strzału" przez ścianę lub inną przeszkodę. Oznacza to, że cel nie mógłby schować się przed wiązką, która doprowadziłaby do zapalenia się ubrania. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której karabinek laserowy o odpowiedniej mocy jest wykorzystywany do, na przykład, spowodowania eksplozji zbiornika z paliwem w samochodzie.

Koszt produkcji jednego ZKZM-500 to około 100 tys. dolarów. Waga? Około trzy kilogramy. Testowanie opisywanej technologii ma odbywać się w Xian Institute of Optics and Precision Mechanics.



Chińczycy na pewno muszą borykać się ze sporymi problemami natury czysto naukowej. Lasery nie są w stanie zaoferować tak dużej mocy podczas umieszczenia ich w małym urządzeniu. Owszem, na naszej planecie znajdują się sprzęty, które są w stanie wystrzelić odpowiednią wiązkę lasera w kosmos, jednak nad powierzchnię ziemi dociera zaledwie kilka fotonów odbieranych przez urządzenia jako prosty sygnał.



Zdjęcie Broń laserowa firmy Chengdu Hengan opracowana z myślą o policji / materiały prasowe

Państwo Środka od 2015 roku równolegle prowadzi kilka projektów broni laserowej przeznaczonej dla wojska i policji. Firma Chengdu Hengan produkująca sprzęt dla chińskiej policji w zeszłym miesiącu miała dostarczyć służbom porządkowym laserowy "karabin maszynowy" o zasięgu 500 metrów. Sprzęt rzekomo jednak nie ma tak dużej mocy, co ZKZM-500.