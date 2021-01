Biuro projektowe Nevskoe od lat opracowuje nowe prototypy okrętów wojennych dla przemysłu stoczniowego w Rosji. Ich niedawno zaprojektowany lotniskowiec robi spore wrażenie.

Zdjęcie Nevskoe Design Bureau /materiały prasowe

Rosyjski producent ujawnił innowacyjną koncepcję modułowego lotniskowca zwanego Varan. Firma twierdzi, że głównym celem jakim jej przyświecał przy jego projektowaniu, było stworzenie uniwersalnego pływającego lotniska dla samolotów bojowych.

Prototyp Varana jest statkiem modułowym, z własnym tzw. ruchomym pasem startowym. Okręt charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji i możliwością zastosowania systemów zrobotyzowanych. Może przewozić 24 samoloty wielofunkcyjne, sześć helikopterów i do 20 bezzałogowych statków powietrznych.

Z założeń wynika, że jednostka miałaby mieć długość ok. 250 m, a szerokość 65 m. Jej wyporność wynosiłaby ok. 45 tys. ton, a prędkość maksymalna dochodziła do 26 węzłów.

Jak zaznaczyło biuro Nevskoe, konstrukcja tego typu byłaby idealna do wspomagania działań lotnictwa transportowego, ratowniczego i wojskowego w rejonie Arktyki. Okręt byłby w stanie przyczynić się do zagospodarowania nowych złóż gazu na morzach północnych, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz pełnienia funkcji obronnej w strefie arktycznej.

Na obecną chwilę nie wiadomo jednak, czy lotniskowiec faktycznie powstanie.