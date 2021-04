KF-21 Boramae - Korea Południowa zaprezentowała nowy prototyp myśliwca

Myśliwiec wielozadaniowy KF-21 Boramae, wcześniej znany jako projekt KF-X, zadebiutował na specjalnie przygotowanym pokazie w Korei Południowej.

Zdjęcie KF-21 Boramae / Korea Aerospace Industries /materiały prasowe

Boramae to myśliwiec wielozadaniowy, będący bezpośrednim następstwem programu rozwojowego o kryptonimie KF-X. Realizowany od 2016 roku wspólny projekt Korei oraz Indonezji ma stanowić nowa erę systemów samoobrony obu krajów.

Zaprezentowany niedawno KF-21 to dwusilnikowy myśliwiec wielozadaniowy, dostępny w wersjach jedno- i dwumiejscowych, w zależności od misji, do których będzie w danym momencie przypisany. Pojazd został zaprojektowany jako odrzutowiec 4,5. generacji, którego podstawowy sprzęt i platforma mogą zostać wykorzystane do dalszego rozwoju samolotów bojowych. Model jest na tyle zaawansowany technologicznie, a przy tym tani w eksploatacji, że może w poważny sposób zagrozić takim konstrukcjom jak F-35 i F-22 amerykańskiego giganta lotniczego Lockheed Martin.

Obecnie sześć prototypów nowoczesnego myśliwca znajduje się w końcowej fazie montażu. Loty testowe zostaną przeprowadzone w przyszłym roku, po testach naziemnych po wdrożeniu w kwietniu. Pierwszy lot odbędzie się w lipcu 2022 roku - czytamy w Defence Blog.

Kiedy Boramae zakończy swoje ostatnie testy, Korea stanie się ósmym krajem świata, który samodzielnie opracował zaawansowany odrzutowiec z wykorzystaniem własnej technologii. Korea Płd. planuje wprowadzić pierwsze maszyny do standardowego uzbrojenia obronnego już do 2028 roku.

